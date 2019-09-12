Son Dakika Haberleri: Üzerine kaynar su dökülen minik Yunus Emre iyileşeceği günü bekliyor
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Üzerine kaynar su dökülen minik Yunus Emre iyileşeceği günü bekliyor

8 dakika önce

Erzurum'da, mutfaktaki ısıtıcıda bulunan kaynar suyun üzerine dökülmesiyle 2 yaşındaki Yunus Emre'nin başı, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yandı.

Üzerine kaynar su dökülen minik Yunus Emre iyileşeceği günü bekliyor, System.String[]

Erzurum'da, mutfaktaki ısıtıcıda bulunan kaynar suyun üzerine dökülmesiyle 2 yaşındaki Yunus Emre'nin başı, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yandı.

Köprüköy ilçesinin Ağçasar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Emre'nin annesi İstek Kaya, bir süre önce evindeki mutfakta çay yapmak için su kaynattığı ısıtıcıyı masanın kenarına bıraktı. Odayı toplamak için mutfaktan ayrılan anne Kaya, 2 yaşındaki oğlu Yunus Emre'nin bağırması üzerine mutfağa koştu ve mutfak masasındaki ısıtıcının içindeki kaynar suyun Yunus Emre'nin üzerine döküldüğünü gördü.

Komşuların yardımıyla Köprüköy Devlet Hastanesi'ne getirilen Yunus Emre Kaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Isıtıcıdaki kaynar suyun dökülmesiyle başı, kolları ile vücudunun çeşitli yerlerinde birinci ve ikinci derecede yanıklar oluşan Kaya'nın tedavisi sürüyor.

Anne İstek Kaya, AA muhabirine, iyileşmesini bekledikleri oğlunun bu durumuna çok üzüldüğünü belirterek "Çay yapmak için ısıtıcıya su koymuştum. Mutfaktan dışarı çıktığımda çocuğumun bağırmasını duydum. Sonra yandığını görünce hemen soğuk suya tuttum. Arabayla hastaneye gittik, oradan da ambulansla Erzurum'a getirdiler. Yoğun bakımda tedavimiz sürüyor." dedi.

Anne Kaya, oğlunun yüzü, kolları, göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu ifade ederek bir anlık boşluktan çocuğunun yandığını dile getirdi.

Annelere seslenen Kaya, "Bizim canımız yandı başka anne ve çocukların canı yanmasın, anneler lütfen dikkat etsin. Çocuklarınızı hiç yalnız bırakmayın. Hastanedeki doktor, hemşire ve personelden çok memnunuz. Burada hizmet çok güzel. Allah bu imkanları sağlayanlardan razı olsun." diye konuştu.

Erzurum, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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