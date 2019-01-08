Üzerine Kaynar Su Dökülen Simay Bebek, Ağır Yaralandı
50 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 11 aylık Simay K., devrilen çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralandı.
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde 11 aylık Simay K., devrilen çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Çınarlıdere
Mahallesi'nde meydana geldi. Nahide ve Birol K. çiftinin bebekleri Simay K., evde oyun oynarken sobanın üzerine konulan çaydanlığı devirdi. Üzerine dökülen kaynar suyla vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Simay K., çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Simay bebek, buradaki ilk müdahalesinin ardından İstanbul
'daki Şişli
Etfal Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:07 Kaynak: DHA
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