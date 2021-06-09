Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi

Nisan ayında koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri, rahat nefes alabilmek için kaynattığı sıcak suyun içine kekik yağı damlattı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu belinden aşağı kaynar su dökülen Vuslateri'nin vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Büyük bir acı çeken oyuncu, uzun bir süre hastanede tedavi gördü. Yanıkları iyileşmeye başlayan Vuslateri, önceki gün Cihangir'de görüntülendi.

"SETLERE BİLE DÖNDÜM, KEYFİM YERİNDE"

Yanık tedavisi sırasında zor günler geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, yanık izlerinin kırmızıdan mor renge dönüştüğü anlatarak "Bacaklarımdaki hasar yavaş yavaş geçiyor, şu an çok iyiyim. Hatta setlere başladım. Dijital bir platforma film çekiyoruz. Her şey yolunda gidiyor, keyfim çok yerinde" dedi. Muhabirlerin yaz tatili planlarını sorması üzerine sözlerine devam eden Vuslateri, "Uzun bir süre güneş ve deniz bana yasak, fakat tatil yapacağım" dedi.