Üzerine kaynar su dolu çaydanlık devrilen minik Eymen yaralandı - Son Dakika

Başı, kolları, ayağı, ve vücudunun çeşitli yerlerinden 2. ve 3. derecede derin yanıklar oluşan Eymen'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay yerine gelen ambulansla Hınıs Devlet Hastanesine kaldırılan Eymen, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerleri yandığı için acılar içinde bağıran Eymen'in yandığını gören anne, hemen 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

Ali bebek, daha sonra set üstü ocağa tutunarak ayağı kalkmaya çalışınca ocaktaki kaynar su bulunan çaydanlık ile set üstü ocak 3 yaşındaki ağabeyi Eymen'in üzerine devrildi.

İlçenin Aliçavuş Mahallesi'nde yaşayan Yıldız ve Semih Günay çiftinin 10 aylık bebeği Ali, 5 gün önce mutfaktaki annesinin yanından emekleyerek set üstü ocağın yanına gitti.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde üzerine ocaktaki kaynar su dökülen 3 yaşındaki Eymen Günay'ın, başı, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

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