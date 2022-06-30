Üzerine kaynar süt dökülen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Üzerine kaynar süt dökülen çocuk ağır yaralandı

30.06.2022 19:05

Üzerine kaynar süt dökülen çocuk ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çadır kentte meydana gelen olayda üzerine ocaktaki süt dolu tencerenin döküldüğü 2 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Üzerine kaynar süt dökülen çocuk ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çadır kentte meydana gelen olayda üzerine ocaktaki süt dolu tencerenin döküldüğü 2 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Olay İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa mahallesinde bulunan mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. 2 yaşındaki Büşra Y., çadır içinde yerde kurulan ocak üzerindeki pişmekte olan süt dolu tencereye dokundu. Tencere bir anda çocuğun üzerine devrildi. Kaynar sütün vücüduna döküldüğü çocuk, acılar içinde ağlamaya başladı. Çocuğun ağlamasını duyan ailesi yardımına koştu. Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücüdunun tamamında 2. Derece yanık oluşan çocuk İlk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Büşra'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Üzerine kaynar süt dolu tencere devrilen Büşra ağır yaralandı Üzerine kaynar süt dolu tencere devrilen Büşra ağır yaralandı Altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine kaynar süt dökülen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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