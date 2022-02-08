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Üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti, geriye tik tok paylaşımları kaldı - Son Dakika

Üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti, geriye tik tok paylaşımları kaldı

08.02.2022 11:27

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kepçenin altında kalan işçi Birol Doğan hayatını kaybetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kepçenin altında kalan işçi Birol Doğan hayatını kaybetti. Talihsiz işçiden geriye sosyal medyadan paylaştığı tik tok görüntüleri kaldı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde bir inşaatta boru döşenmesi sırasında yaşanan iş kazasında kepçe işçi Birol Doğan'ın üzerine düştü. Talihsiz işçi hayatını kaybetti. Renkli bir kişilik olan Birol Doğan, gerek inşaatlarda gerekse özel hayatından bir çok görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Talihsiz işçi memleketi Çorum'da toprağa verildi. İşçiden geriye sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı.

(Gökşen Efe/ İHA)

Üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti, geriye tik tok paylaşımları kaldı
Üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti, geriye tik tok paylaşımları kaldı
Üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti, geriye tik tok paylaşımları kaldı

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Birol Doğan, Eryaman, Ankara, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti, geriye tik tok paylaşımları kaldı - Son Dakika


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