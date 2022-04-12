Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı

12.04.2022 12:05
Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan kimyasal madde depolama tesisinde çalışan işçi, üzerine fenol maddesi dökülmesiyle birlikte ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan kimyasal madde depolama tesisinde çalışan işçi, üzerine fenol maddesi dökülmesiyle birlikte ağır yaralandı. Yaralıya, özel kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi üzerinde bulunan Yılport Solventaş dökme sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste çalışan ve isminin Murat olduğu öğrenilen bir şahsın üzerine fenol isimli kimyasal madde döküldü. İşçinin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tesise KBRN(Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) kıyafetleriyle gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınarak oksijen verilen yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu, başka bir hastaneye sevk edilme durumunun söz konusu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı
Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı
Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı
Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı
Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı
Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı
Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı

YORUMLAR
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Dilovası, Kimyasal, Kocaeli, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika


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