Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı

12.04.2022 20:00

Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı KBRN kıyafetlerini giyip zamanla yarıştılar Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan kimyasal madde depolama tesisinde çalışan işçi, üzerine fenol maddesi dökülmesiyle birlikte ağır yaralandı.

Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı

KBRN kıyafetlerini giyip zamanla yarıştılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan kimyasal madde depolama tesisinde çalışan işçi, üzerine fenol maddesi dökülmesiyle birlikte ağır yaralandı. Yaralıya, özel kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi üzerinde bulunan Yılport Solventaş dökme sıvı kimyasal ve petrol ürünleri depolama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste çalışan ve isminin Murat olduğu öğrenilen bir şahsın üzerine fenol isimli kimyasal madde döküldü. İşçinin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tesise KBRN kıyafetleriyle gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınarak oksijen verilen yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu, başka bir hastaneye sevk edilme durumunun söz konusu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı
Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı
Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı

YORUMLAR
500
Kocaeli'de üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı Kocaeli'de üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı

Dilovası, Kimyasal, Kocaeli, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:45 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
19:45 Fatih'te silahlı çatışma çıktı, olay yerinden geçen İranlı turist vuruldu
19:16 Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama!
19:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
18:42 75 yaşındaki yolcuya saldıran İETT şoförü tutuklandı
18:23 Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket
18:01 New York'ta metroda düzenlenen saldırıda, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış
17:53 Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 20:10:25. #1.11#
SON DAKİKA: Üzerine kimyasal madde dökülen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement