Üzerine kızgın yağ dökülen Nisa, eski yüzüne ve çok sevdiği saçlarına kavuşacak - Son Dakika

Üzerine kızgın yağ dökülen Nisa, eski yüzüne ve çok sevdiği saçlarına kavuşacak

Üzerine kızgın yağ dökülen Nisa, eski yüzüne ve çok sevdiği saçlarına kavuşacak Üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu saçlarından olan ve vücudunda derin yanıklar oluşan Nisa, hayırsever doktor ve hastanenin sayesinde eski yüzüne ve saçlarına yeniden kavuşacak.

Üzerine kızgın yağ dökülen Nisa, eski yüzüne ve çok sevdiği saçlarına kavuşacak

Üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu saçlarından olan ve vücudunda derin yanıklar oluşan Nisa, hayırsever doktor ve hastanenin sayesinde eski yüzüne ve saçlarına yeniden kavuşacak

SİVAS - Üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu saçlarından olan ve vücudunda derin yanıklar oluşan Nisa, hayırsever doktor ve hastanenin sayesinde eski yüzüne ve saçlarına yeniden kavuşacak.

Erzincan'da yaşayan 6 yaşındaki Nisa Kırkaçoğlu 4 yaşındayken feci bir kaza geçirdi. Üzerine kızgın yağ dökülen Nisa'nın yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşurken saçlarının bulunduğu dokunun da bir bölümünü kaybetti.

Sivas Medicana Hastanesi doktorlarından Plastik ve Rekonsrüktüf Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak, tedavi için yardım bekleyen Nisa'ya duyarsız kalmadı. Yüksek ameliyat masraflarından dolayı Nisa'nın tedavi olamadığını öğrenen Zereyak ve Sivas Medicana Hastanesi, tedaviyi üstlendi. Bir hayırseverin desteği ile gerekli ameliyat malzemeleri temin edilerek ilk ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Kaybettiği saçlarını geri kazanacak

Başarılı geçen ilk operasyonu değerlendiren Plastik ve Rekonsrüktüf Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak, kaybedilen saç dokusunu geri kazanmayı amaçladıklarını belirtip, "Hastamız 6 yaşında bir kız çocuğu. Yaklaşık 2 yıl önce üzerine kaynar yağ dökülünce yanmış. Kafasının ve yüzünün sol tarafı ile vücudunun belli bölgeleri derin bir şekilde yanmış ve iyileşmiş. Bu iyileşme bizim sevmediğimiz bir iyileşme türü. Bu istenmeyen iyileşmeyi hem orijinal doku yer değiştirmesi hem de estetik görünüme kavuşturmak için hastamızla ilgilenmeye başladık. Saçların bulunduğu kısımda orijinal saçlı derinin yer almaması nedeniyle kafanın sol tarafından saçsız bir görünüm vardı. Bu kısmı düzeltmek ve ağız kenarındaki çekintiyi düzeltmeye çalıştık" dedi.

Ahbap haber verdi, hayırsever destek oldu

Gönüllü olarak operasyonu üstlenen Zereyak, bir hayırseverin de desteği ile gerekli malzemelerin temin edildiğini ifade edip, "Bir sosyal yardımlaşma platformu aracılığı ile bize ulaşıldı. Bizde bu ameliyatı yapabileceğimizi belirttik. Ameliyat sorasında bir taktım teknik malzemelere ihtiyacımız oldu, balon olarak adlandırdığımız, cilt altına yerleştirilen bir malzeme kullanıldı. Bu malzemelerin temininde bize yardımcı olan Salih Düzemen beye teşekkür ediyoruz. Derin ve zor yanıklarda bir seansta istenilen sonucu elde etmek zor oluyor. Biz yaptığımız ameliyatla saçlı deri altına bir balon yerleştirdik. Bu balonu zamanla şişirerek daha geniş bir hacme ulaşmaya çalışıyoruz. İki seansta saçların uzamasını sağlayarak balonu çıkartmayı planlıyoruz" dedi.

Anne Esra Kırkaçoğlu, Sivas Medicana Hastanesinde gerçekleşen tedavi sürecinde tek kuruş para harcamadıklarını belirtip, "2018 yılında kızımın üzerine kızgın yağ döküldü. Erzurum Atatürk Üniversitesinde bir tedavi gördü. Tedavinin devamı ve vücutta oluşan hasarın giderilmesi için gerekli tedaviyi yaptıracak ekonomik gücümüz yoktu. Hocam bize ulaştı. İlk muayenede ölçüler alırdı. İkinci gelişimizde hocam cilt altına balonu yerleştirdi. Biz bu işlemlerde tek kuruş dahi ödemedik. Hocam sağ olsun yardımcı oldu. Yol masraflarımızı Ahbap derneği karşıladı. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Üzerine kızgın yağ dökülen Nisa, eski yüzüne ve çok sevdiği saçlarına kavuşacak

Balon kazası, Erzincan, Plastik, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Üzerine kızgın yağ dökülen Nisa, eski yüzüne ve çok sevdiği saçlarına kavuşacak - Son Dakika

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