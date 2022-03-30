Son dakika... Üzerine lift makinesi düşen işçi, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Üzerine lift makinesi düşen işçi, hayatını kaybetti

30.03.2022 12:19

Son dakika haber... - Üzerine lift makinesi düşen işçi, hayatını kaybetti Kocaeli'de makine ustası Halit İkiz, çalışma yaptığı makinenin üzerine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

- Üzerine lift makinesi düşen işçi, hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'de makine ustası Halit İkiz, çalışma yaptığı makinenin üzerine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, dün 19.00 sıralarında Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Mahallesi Çulhane Caddesi üzerinde bulunan işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Halit İkiz, 20 gün önce işyerine araç lift makinesi kurdu. Makinenin arızalanması üzerine İkiz, bakım yapmak için tekrar işyerine gitti. Arızayı gidermek için çalışmalar yapan İkiz, makinenin üzerine düşmesiyle altında kaldı. Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halit İkiz, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İkiz, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika... Üzerine lift makinesi düşen işçi, hayatını kaybetti
Son dakika... Üzerine lift makinesi düşen işçi, hayatını kaybetti
Son dakika... Üzerine lift makinesi düşen işçi, hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Üzerine lift makinesi düşen işçi, hayatını kaybetti - Son Dakika


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