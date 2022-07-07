Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren özel mermer işletmesinde işçilerin üzerine mermer blokunun düşmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Tufan Öztürk'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan alınarak Nasrullah Camisine getirildi. Burada ikinci namazına müteakip alınan helallik sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Tufan Öztürk'ün cenazesi, Ahmet Dede Mezarlığında aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düğün hazırlığı yaparken üzerine mermer bloku düşen işçi gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

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