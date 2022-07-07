Düğün hazırlığı yaparken üzerine mermer bloku düşen işçi gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
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Düğün hazırlığı yaparken üzerine mermer bloku düşen işçi gözyaşları arasında toprağa verildi

07.07.2022 18:00

Düğün hazırlığı yaparken üzerine mermer bloku düşen işçi gözyaşları arasında toprağa verildi Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün hazırlığı yapan ve üzerine mermer blokunun düşmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Tufan Öztürk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düğün hazırlığı yaparken üzerine mermer bloku düşen işçi gözyaşları arasında toprağa verildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde düğün hazırlığı yapan ve üzerine mermer blokunun düşmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Tufan Öztürk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren özel mermer işletmesinde işçilerin üzerine mermer blokunun düşmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Tufan Öztürk'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan alınarak Nasrullah Camisine getirildi. Burada ikinci namazına müteakip alınan helallik sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Tufan Öztürk'ün cenazesi, Ahmet Dede Mezarlığında aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tufan Öztürk'ün, Ağustos ayı içerisinde evleneceği ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Öte yandan mermer blokunun altında kalarak yaralanan Adem Örnek'in ise tedavisi devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün hazırlığı yaparken üzerine mermer bloku düşen işçi gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

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