Üzerine mermer bloku düşen işçilerden 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı - Son Dakika
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Üzerine mermer bloku düşen işçilerden 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

07.07.2022 00:48

Üzerine mermer bloku düşen işçilerden 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde özel bir mermer işletmesinde üzerlerine mermer bloku düşen işçilerden birisi öldü, diğer işçi de yaralandı.

Üzerine mermer bloku düşen işçilerden 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde özel bir mermer işletmesinde üzerlerine mermer bloku düşen işçilerden birisi öldü, diğer işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren özel mermer işletmesinde işçilerin üzerine mermer bloku düştü. Mermer blokunun altında kalan işçilerden 24 yaşındaki Tufan Öztürk ile Adem Örnek yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tufan Öztürk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi Adem Örnek ise, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mermer blokunun altında kalarak hayatını kaybeden Tufan Öztürk'ün Ağustos ayında evleneceği ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

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Otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Otomobil duvara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine mermer bloku düşen işçilerden 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üzerine mermer bloku düşen işçilerden 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı - Son Dakika
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