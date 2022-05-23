Üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti

23.05.2022 20:43

Üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybettiKASTAMONU Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde maden ocağında üzerine mermer kütlesi düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti

KASTAMONU Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde maden ocağında üzerine mermer kütlesi düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan 25 yaşındaki Soner Erduran'ın üzerine mermer kütlesi düştü. Ayaklarından ve karın bölgesinden yaralanan Soner Erduran, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Soner Erduran kurtarılamadı. Erduran'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti
Üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti
Üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti
Üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Kastamonu, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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