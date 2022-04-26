Üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi öldü - Son Dakika
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Üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi öldü

26.04.2022 15:42
Üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi öldü

Samsun'da mermer ocağında üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi ezilerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da mermer ocağında üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi ezilerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan bir mermer ocağından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Nebi Cengiz adli işçi çalıştığı sırada üzerine 6 metre uzunluğunda olan mermer kesme makinesinin şasesi düştü. Kafasına aldığı darbe sonucu şasenin altında kalarak ezilen Nebi Cengiz olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Güvercinlik, Samsun, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi öldü - Son Dakika
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