Üzerine mermer parçası düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan işçi üzerine mermer parçası düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kaş köy yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan Abuzer Çelik'in (52) üzerine mermer parçası düştü. Mermer parçasının altında kalarak ağır yaralanan Abuzer Çelik için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak mermer parçasının altından çıkarılan Abuzer Çelik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN