Üzerine oturup ezdiği varili at arabasına yükleyerek çaldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Üzerine oturup ezdiği varili at arabasına yükleyerek çaldığı anlar kamerada

08.03.2022 19:09
Üzerine oturup ezdiği varili at arabasına yükleyerek çaldığı anlar kamerada

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde at arabalı bir kadın, caddede gördüğü varilin içindeki suyu boşaltıp defalarca üzerine oturup ezdi.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde at arabalı bir kadın, caddede gördüğü varilin içindeki suyu boşaltıp defalarca üzerine oturup ezdi. Varili at arabasına yükleyen kadın, olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 2 Mart günü saat 04.43'te Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi Hakkı İplikçi Caddesi üzerinde meydana geldi. At arabasıyla sokağa giren 1'i kadın 2 kişi, dış cephe inşaatı devam eden bir apartmanın önünde durdu. Çevreyi kontrol eden şüpheliler daha sonra, apartman önündeki demir iskeleleri at arabasına yükledi. Bu sırada kadının dikkatini sokaktaki içi su dolu varil çekti. Devirdiği varilin içeresindeki suyu boşaltan kadın, üzerine defalarca oturduğu varili ezdi. Kadın, tek başına at arabasına yüklediği varille birlikte bölgeden uzaklaştı. Olay, sabah apartman önünde malzemelerini bulamayan işçiler tarafından fark edildi. Eşyaları çalınan firma yetkilileri çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde; at arabalı bir kadının, caddede gördüğü varilin içindeki suyu boşalttıktan sonra defalarca üzerine oturup ezdiği anlar yer aldı.

İnşaat mantolama firmasının sahiplerinden Eray Gezekli, "Malzemelerimizi ve el aletlerimizi çaldılar. Kadının biri gelip bizim 3 kişi kaldıramadığımız varili, tek başına kaldırıp at arabasıyla götürmüş. Varili bedensel gücüyle yamultuyor ve normalmiş gibi götürüyor" dedi.

Firma ortağı Mustafa Beksarı ise "Personellerimiz sabah gelir gelmez, bana telefonla malzemelerimizin çalındığı söyledi. Esnaf arkadaşlarımızdan kamera görüntüleri talebinde bulunduk. Varili saymıyorum, iskelelerimizle birlikte yaklaşık 40 bin lira zararım var" diye konuştu. Firma yetkililerinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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