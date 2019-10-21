Üzerine pencere düşen genç kız yaralandı
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MALATYA'da, yolda yürürken 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki pencerenin üzerine düşmesi sonucu R.T. (20) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:54 Kaynak: DHA
MALATYA'da, yolda yürürken 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki pencerenin üzerine düşmesi sonucu R.T. (20) yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresi bilinmeyen nedenle gevşeyip pervazları ile birlikte o sırada yoldan geçen R.T.'nin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan R.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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