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Üzerine roket gelen Mehmetçik'in sakinliği hayran bıraktı: Kaçmayın, sakin olun - Son Dakika

Üzerine roket gelen Mehmetçik'in sakinliği hayran bıraktı: Kaçmayın, sakin olun

19.02.2022 12:27
Üzerine roket gelen Mehmetçik'in sakinliği hayran bıraktı: Kaçmayın, sakin olun

Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik'in girdiği bir çatışmada çekilen görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde üzerlerine roket atıldığını gören askerlere "Kaçmayın, sakin olun" talimatı veren komutanın sakin tavrı herkesi kendine hayran bıraktı.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine nefes aldırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgenin mutlak gücü haline gelmeye başladı.

Bölgede zaman zaman sızma girişimleri olsa da anında gerekeni yapan Mehmetçik'in geçtiğimiz yıl girdiği bir çatışmadan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, teröristleri bombardıman altına alan Türk askerlerinin üzerine roket atılıyor. Bu sırada askerlerimizin sakinliği görüntülerin en dikkat çekici kısmı.

"KAÇMAYIN, SAKİN OLUN"

Füzenin atıldığını fark eden askerleri sakinleştirmeye çalışan komutanın "Kaçmayın, sakin olun" şeklinde talimat verdiği duyuluyor. Füzenin araca isabet etmesinin ardından askerlerimiz teröristlerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor.

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Üzerine roket gelen Mehmetçik'in sakinliği hayran bıraktı: Kaçmayın, sakin olun Üzerine roket gelen Mehmetçik'in sakinliği hayran bıraktı: Kaçmayın, sakin olun

Mehmetçik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üzerine roket gelen Mehmetçik'in sakinliği hayran bıraktı: Kaçmayın, sakin olun - Son Dakika


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