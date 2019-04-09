Üzerine Salıncak Devrilen 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
39 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilen 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:16 Kaynak: İHA
'nın Alanya
ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilen 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Oba
Göl Mevkii 30. Sokak üzerindeki bir restoranın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Eda ve Mehmet Yılmaz
çiftinin 5 yaşındaki kızı Merve Ela Yılmaz, bahçedeki salıncakta oynadığı sırada salıncak üzerine devrildi. Durumu görünce hemen müdahale eden baba, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Merve, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın ölüm haberini alan yakınları gözyaşına boğuldu. Merve'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga konuldu. Minik kızı cenazesinin yarın memleketi Bursa
'da toprağa verileceği öğrenildi.
(İHA)
24 Ocak 2019 Saat: 14.26.33 Saniye Benim Hayatımın Sona Erdiği Gün'
Baykal'dan Hükümete Çağrı: Sonuçlar Hemen İlan Edilmeli
Bebeği Apartman Boşluğuna Atan Liseli Anneye Müebbet İstemi
Cinsel İstismar İddiasıyla 31 Yıl Hapis Cezası Alan Öğretmene Tahliye Kararı