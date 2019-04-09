Son Dakika Haberleri: Üzerine Salıncak Devrilen 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Üzerine Salıncak Devrilen 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

39 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilen 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti.

Üzerine Salıncak Devrilen 5 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilen 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Oba Göl Mevkii 30. Sokak üzerindeki bir restoranın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Eda ve Mehmet Yılmaz çiftinin 5 yaşındaki kızı Merve Ela Yılmaz, bahçedeki salıncakta oynadığı sırada salıncak üzerine devrildi. Durumu görünce hemen müdahale eden baba, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Merve, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın ölüm haberini alan yakınları gözyaşına boğuldu. Merve'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga konuldu. Minik kızı cenazesinin yarın memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:16 Kaynak: İHA
Oba, Antalya, Alanya, Güncel
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