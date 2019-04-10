Son Dakika Haberleri: Üzerine Salıncak Devrilen 5 Yaşındaki Merve'nin Acı Ölümü

Üzerine Salıncak Devrilen 5 Yaşındaki Merve'nin Acı Ölümü

2 saat önce

Üzerine salıncak devrilen 5 yaşındaki Merve'nin acı ölümü Minik Merve'nin sınıfında sırasına karanfiller bırakıldıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu, babasının işlettiği restoranın bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu hastanede hayatını kaybetti.

Üzerine salıncak devrilen 5 yaşındaki Merve'nin acı ölümü
Minik Merve'nin sınıfında sırasına karanfiller bırakıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu, babasının işlettiği restoranın bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu hastanede hayatını kaybetti.
Olay, önceki akşam saatlerinde Oba Göl mevkii 30. Sokak üzerindeki bir restoranın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Eda ve Mehmet Yılmaz çiftinin 5 yaşındaki kızı Merve Ela Yılmaz, bahçedeki salıncakta oynadığı sırada salıncak üzerine devrildi. Durumu görünce hemen müdahale eden baba, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Merve, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın ölüm haberini alan yakınları gözyaşına boğuldu. Merve'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradan da ailesine teslim edilen minik kızın cenazesi öğle namazının ardından Yalova'da toprağa verileceği öğrenildi.
Minik Merve'nin fotoğrafı karanfillerle süslendi
Öte yandan öğrenim gördüğü Oba Hacı Kadiroğlu İlkokulu'ndaki ana sınıfında minik Merve'nin fotoğrafı arkadaşları tarafından karanfillerle süslendi ve duygusal anlar yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:14 Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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