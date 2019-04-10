Son Dakika Haberleri: Üzerine Salıncak Devrilen Kız Göz Yaşları İçinde Toprağa Verildi

Üzerine Salıncak Devrilen Kız Göz Yaşları İçinde Toprağa Verildi

44 dakika önce

IHAAW142506-ASA/10-04-2019- Üzerine salıncak devrilen kız göz yaşları içinde toprağa verildi(Fotoğraflı)Ali Erdem - Emre Kaya YALOVA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz,...

Üzerine Salıncak Devrilen Kız Göz Yaşları İçinde Toprağa Verildi, System.String[]
IHAAW142506-ASA/10-04-2019

- Üzerine salıncak devrilen kız göz yaşları içinde toprağa verildi

(Fotoğraflı)

Ali Erdem - Emre Kaya
YALOVA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, Yalova'da toprağa verildi.
Alanya'da meydana gelen olayda, Merve Ela Yılmaz, babasına ait restoranın bahçesinde oyun oynarken üzerine salıncak düşmesi sonucu yaralandı. Minik Merve, ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaşındaki minik kız hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Merve'nin na'şı babasının memleketi Yalova'ya getirildi. Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazında, Merve Ela Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz taziyeleri kabul etti. Minik kız öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
(AE-MŞ)

10.04.2019 14: 43: 41 TSI
NNNN - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:49 Kaynak: İHA
Erdem Emre, Alanya, Yalova, 3. Sayfa
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