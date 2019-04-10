Son Dakika Haberleri: Üzerine Salıncak Devrilen Minik Merve Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Üzerine Salıncak Devrilen Minik Merve Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

55 dakika önce

Üzerine salıncak devrilen minik Merve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıYALOVA - Antalya'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, Yalova'da toprağa verildi.

Üzerine salıncak devrilen minik Merve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

YALOVA - Antalya'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, Yalova'da toprağa verildi.
Alanya'da meydana gelen olayda, Merve Ela Yılmaz, babasına ait restoranın bahçesinde oyun oynarken üzerine salıncak düşmesi sonucu yaralandı. Minik Merve, ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaşındaki minik kız hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Merve'nin na'şı babasının memleketi Yalova'ya getirildi. Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazında, Merve Ela Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz taziyeleri kabul etti. Minik kız öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:08 Kaynak: İHA
Antalya, Yalova, Alanya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yengesinin Boğazını Keserek Öldüren Caninin Cezası Belli Oldu Sandıktan Nouma Çıktı! Verdiği Cevap Olay Oldu Acun Ilıcalı'ya 31 Mart Seçimlerini Soran Hikmet'e Kötü Haber Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 16:03:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerine Salıncak Devrilen Minik Merve Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]