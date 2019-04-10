Üzerine Salıncak Devrilen Minik Merve Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Üzerine salıncak devrilen minik Merve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıYALOVA - Antalya'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, Yalova'da toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:08 Kaynak: İHA
Üzerine salıncak devrilen minik Merve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YALOVA - Antalya
'nın Alanya
ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, Yalova
'da toprağa verildi.
Alanya'da meydana gelen olayda, Merve Ela Yılmaz, babasına ait restoranın bahçesinde oyun oynarken üzerine salıncak düşmesi sonucu yaralandı. Minik Merve, ambulansla Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaşındaki minik kız hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Merve'nin na'şı babasının memleketi Yalova'ya getirildi. Merkez
Camii'nde kılınan cenaze namazında, Merve Ela Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz
taziyeleri kabul etti. Minik kız öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
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