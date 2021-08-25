Üzerine sıcak çay dökülen çocuk ambulanstan kaçtı - Son Dakika

Gaziantep'te girdiği çöp konteynerinde üzerine sıcak çay dökülen çocuk, olay yerine gelen ambulanstan kaçtı. Plastik şişe dolu çuvalının kaybolmasından korkan çocuk, esnafın çuvalı koruyacağı sözü üzerine ikna olarak hastaneye gönderildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Değirmiçem Mahallesi'nde bulunan cadde üzerinde meydana geldi. Karton ve plastik toplamak için çöp konteynerine giren 15 yaşındaki T.Y.'yi fark etmeyen esnaf, sıcak çayı konteynere döktü. Esnaf, T.Y.'nin acı içerisindeki çığlıkları üzerine durumu fark etti. Konteynerden çıkartılan yabacı uyruklu çocuğa ilk önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı T.Y. ekiplerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak ambulanstan kaçtı. Topladığı plastik şişe dolu çuvalının kaybolmasından korktuğu için kaçtığını söyleyen T.Y., bir esnafın çuvalı koruyacağı sözü üzerine ise sağlık ekiplerinin hastaneye götürme çabalarına karşılık verdi. İkna olan çocuk, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü.

"Sırtı epey yanmıştı"

Konteynırdan çıkarttığı T.Y.'ye, ilk müdahaleyi yapan Ömer Kılınç ise o anları anlattı. Kılınç, "Plastik atıklar için buranın içine giriyor, bir başkası da görmeden konteynerin mandalına basıp kaynar çayı üzerine döküyor. Sırtı epey yanmıştı, biz kendisini yıkadık soğuk suyla ve direk ambulansı aradık" dedi. - GAZİANTEP