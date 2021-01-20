Üzerine sünger düşen genç hastanelik oldu - Son Dakika

Olay, Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir firmaya tırdan sünger indirildiği sırada elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan Mustafa Muhammed Edip'in üzerine bir tabaka sünger düştü. Yaralanan şahsın yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

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