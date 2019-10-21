Son Dakika Haberleri: Üzerine sunta paleti devrilen işçi yaralandı
Son Dakika Güncel Üzerine sunta paleti devrilen işçi yaralandı

Üzerine sunta paleti devrilen işçi yaralandı

35 dakika önce

İnegöl ilçesinde çalıştığı fabrikada üzerine sunta paleti devrilen mobilya işçisi yaralandı.

Üzerine sunta paleti devrilen işçi yaralandı, System.String[]

İnegöl ilçesinde çalıştığı fabrikada üzerine sunta paleti devrilen mobilya işçisi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Sağlık Sokağı'ndaki fabrikada makinede çalışan Mustafa Arslan'ın üzerine sunta paleti devrildi.

Olayda yaralanan ve mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mustafa Arslan, İnegöl, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:42 Kaynak: AA
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