Üzerine sunta paleti devrilen işçi yaralandı
35 dakika önce
İnegöl ilçesinde çalıştığı fabrikada üzerine sunta paleti devrilen mobilya işçisi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:42 Kaynak: AA
İnegöl ilçesinde çalıştığı fabrikada üzerine sunta paleti devrilen mobilya işçisi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi Sağlık Sokağı'ndaki fabrikada makinede çalışan Mustafa Arslan'ın üzerine sunta paleti devrildi.
Olayda yaralanan ve mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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