Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

17.04.2022 18:52
Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, taş yüklü kamyonun hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, taş yüklü kamyonun hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çulpara köyü mevkisinde, H.K. (59) yönetimindeki 05 RC 613 plakalı kamyon ile Cemal Dokuyan'ın kullandığı 19 NE 286 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Taş yüklü kamyon, üzerine devrildiği araçla birlikte şarampole sürüklendi.

Kazada, kamyon kasasında bulunan taşlar da hafif ticari aracın içine doldu.

Hafit ticari aracın sürücüsü Dokuyan, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Kibar Dokuyan ile kamyon şoförü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü
Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü
Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü
Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü

YORUMLAR
500
Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü! Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü! Rusya'nın Harkov'a gerçekleştirdiği saldırıda 5 sivil öldü Rusya'nın Harkov'a gerçekleştirdiği saldırıda 5 sivil öldü

Göynücek, Tragger, Amasya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti! Mario Balotelli gelecek hafta forma giyemeyecek
18:09 Kavgaya katılmak için evden izin alamayan Muhammet, 2. kattan atlayarak kolunu kırdı!
18:05 Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu
18:00 Emre Belözoğlu'nu sinirlendirecek hamle! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi
17:52 Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu!
17:48 Meteoroloji sarı kod ile uyarmıştı! Sağanak yağış Trakya'da başladı
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
17:33 Kupa Voley finalinde Vakıfbank şampiyon oldu
17:11 Aykut Kocaman, Fatih Terim'den gelen teklifi ilk kez açıkladı
17:09 Yalova'da oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 18:58:49. #1.12#
SON DAKİKA: Üzerine taş yüklü kamyon devrilen aracın sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement