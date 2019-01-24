Üzerine Televiyon Düşen Çocuk Öldü

ADANA'da evde oyun oynarken üzerine televizyon düşen Suriyeli 4 yaşındaki Gays El Bekri, hayatını kaybetti.

ADANA'da evde oyun oynarken üzerine televizyon düşen Suriyeli 4 yaşındaki Gays El Bekri, hayatını kaybetti.



Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan Vela El Hamra mutfakta yemek yaparken, oğlu Gays El Bekri salonda oynamaya başladı. Bu sırada içeriden gelen gürültü üzerine salona koşan anne, oğlunun üzerine televiyonun düştüğünü gördü. Televizyonu kaldıran Vela El Hamra, oğlunun tepki vermediğini fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen 112 sağlık ekipleri, Gays El Bekri'nın kalbinin durduğunu tespit etti. Yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahaleye karşın hayata döndürülemedi. Anne Vela El Hamra çocuğunun öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirirken Gays El Bekri'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - Adana

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