Son Dakika Haberleri: Üzerine Televiyon Düşmesi Sonucu Ölen Suriyeli Çocuğun Ailesi Yasta

Üzerine Televiyon Düşmesi Sonucu Ölen Suriyeli Çocuğun Ailesi Yasta

3 saat önce

ADANA'da evinde oyun oynarken üzerine televizyon düşmesi sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Gays El Bekri'nin (4) cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Üzerine Televiyon Düşmesi Sonucu Ölen Suriyeli Çocuğun Ailesi Yasta, System.String[]
ADANA'da evinde oyun oynarken üzerine televizyon düşmesi sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Gays El Bekri'nin (4) cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Olay, dün akşam merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Vela El Hamra, oğlu Gays El Bekri salonda oynarken, yemek yapmak için mutfağa geçti. Bir süre sonra içeriden gelen gürültü üzerine salona koşan anne, oğlunun üstüne televizyon düştüğünü gördü. Televizyonu kaldıran kadın, çocuğunun hareketsiz olduğunu ve tepki vermediğini görünce ambulans aradı. Eve gelen 112 ekibi, Gays El Bekri'nın kalbinin durduğunu tespit etti. Bunun üzerine yakındaki özel hastaneye götürülen talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Anne Vela El Hamra çocuğunun öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirirken, Gays El Bekri'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

SURİYE'DEKİ SAVAŞTAN KAÇMIŞLARDI

2014 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen aile, dün akşam hayatını kaybeden çocuklarının cenazesini almak için bugün Adana Adli Tıp Kurumu'na geldi. Morgun önünde bekleyen acılı anne ve baba gözyaşı dökerken baba Muhhamed El Bekri'nin olay anında evde olmadığı öğrenildi. Gays El Bekri'nin cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:48 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi Suriyeli 2 Çocuğa Tecavüz Edildiği Skandalıyla Gündeme Gelen Yurt Kapatıldı

Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi Selfie İçin Çıktığı Dağda Mahsur Kalan Suriyeli, 4,5 Saatte Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:50:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerine Televiyon Düşmesi Sonucu Ölen Suriyeli Çocuğun Ailesi Yasta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]