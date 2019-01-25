Üzerine Televizyon Devrilerek Ölen Çocuğun Cenazesi Defnedildi
2 saat önce
Adana'da üzerine televizyon devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Suriyeli çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Adana'da üzerine televizyon devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Suriyeli çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde dün evde oynadığı sırada devrilen televizyonun altında kalarak hayatını kaybeden Gays Hac Hasan el Bekri'nin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.
Çocuğun cenazesi, anne Vela el Hamra Bekri ile baba Muhammed el Bekri ve yakınlarına teslim edildi.
Baba el Bekri, oğlunun cep telefonundaki fotoğraflarına bakarak gözyaşı döktü.
El Bekri, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce Suriye'den Mersin'e geldiklerini, ardından Adana'ya taşındıklarını belirterek, "Evde çocuklarım oynuyordu. Birden televizyonun devrildiğini gördüm. Televizyon oğlum Gays'ın üzerindeydi." diye konuştu.
Çocuğun cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:28 Kaynak: AA
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