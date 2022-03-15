Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

15.03.2022 18:12

Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danışment Mahallesi Ayhan Songar Caddesi üzerinde bir ikamettr meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 2 yaşındaki H.A.'nın üzerine televizyon düştü. Küçük bebek ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


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