Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Danışment Mahallesi Ayhan Songar Caddesi üzerinde bir ikamettr meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 2 yaşındaki H.A.'nın üzerine televizyon düştü. Küçük bebek ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.