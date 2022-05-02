Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi

02.05.2022 14:01
Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi

Samsun'da, evlerinde oyun oynarken üzerine yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal Koncaer yaşamını yitirdi.

Samsun'un Asacık ilçesi Akyazı Mahallesi'nde yaşanan acı olayda, 2 yaşındaki Kumsal Koncaer evlerinde oyun oynarken üzerine 72 ekran televizyon düştü. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EN ACI BAYRAMI YAŞADILAR

Kumsar Koncaer burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koncaer ailesi bayramda en büyük acıyı yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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oyunlar, Akyazı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi - Son Dakika


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