Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi - Son Dakika

Samsun'un Asacık ilçesi Akyazı Mahallesi'nde yaşanan acı olayda, 2 yaşındaki Kumsal Koncaer evlerinde oyun oynarken üzerine 72 ekran televizyon düştü. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EN ACI BAYRAMI YAŞADILAR

Kumsar Koncaer burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koncaer ailesi bayramda en büyük acıyı yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.