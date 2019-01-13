Üzerine Televizyon Düşün Çocuk Hayatını Kaybetti
48 dakika önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, gece Karasamsun Mahallesi'ndeki evinde oynayan Ravza Buğlem Keskin
'in üzerine tüplü televizyon düştü.
Ağır yaralanan ve ailesi tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Keskin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.
Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:54 Kaynak: AA
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