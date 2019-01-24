Üzerine Televizyon Ünitesi Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
29 dakika önce
Adana'da üzerine televizyon ünitesi düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Adana
'da üzerine televizyon ünitesi düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Seyhan
ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Muhammed El Bekri ve Vela El Hamra Bekri'nin 5 yaşındaki oğulları Gays El Bekri'nin üzerine televizyonla birlikte ünite düştü. Durumu fark eden anne ve baba hemen çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Gays El Bekri kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:28 Kaynak: İHA
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