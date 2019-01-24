Son Dakika Haberleri: Üzerine Televizyon Ünitesi Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Üzerine Televizyon Ünitesi Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

29 dakika önce

Adana'da üzerine televizyon ünitesi düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Üzerine Televizyon Ünitesi Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
Adana'da üzerine televizyon ünitesi düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Muhammed El Bekri ve Vela El Hamra Bekri'nin 5 yaşındaki oğulları Gays El Bekri'nin üzerine televizyonla birlikte ünite düştü. Durumu fark eden anne ve baba hemen çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Gays El Bekri kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:28 Kaynak: İHA

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