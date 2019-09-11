Üzerine tencere devrilen suriyeli çocuk, öldü

NİĞDE'de üzerine ocağın üzerindeki tencere devrilen Suriyeli Nur Halef yaşamını yitirdi.

Olay, Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde mevsimlik işçilerinin bulunduğu çadırlar bölgesinde meydana geldi. Çadırda yemek yapan Suriyeli Emine Halef, bir süreliğine dışarı çıktı. Bu sırada tencere çadırda oynayan Nur Halef'in üzerine devrildi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Emine Halef, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı