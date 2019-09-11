Üzerine tencere devrilen suriyeli çocuk, öldü
45 dakika önce
NİĞDE'de üzerine ocağın üzerindeki tencere devrilen Suriyeli Nur Halef yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:09 Kaynak: DHA
NİĞDE'de üzerine ocağın üzerindeki tencere devrilen Suriyeli Nur Halef yaşamını yitirdi.
Olay, Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünde mevsimlik işçilerinin bulunduğu çadırlar bölgesinde meydana geldi. Çadırda yemek yapan Suriyeli Emine Halef, bir süreliğine dışarı çıktı. Bu sırada tencere çadırda oynayan Nur Halef'in üzerine devrildi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Emine Halef, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı
Tarım işçilerini taşıyan araç uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 5 yaralı Gündem olan dava sonrası Berkay'dan Arda Turan'a zehir zemberek sözler 30 başkandan 29'u Beştepe'deydi! Sadece Lütfü Savaş katılamadı İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı, hayata geçirdiği projede ilk sertifikaları verdi