Üzerine tente düşen 3 kişi yaralandı
1 saat önce
Adıyaman'da tütün kurutmak için kullanılan tentenin çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:50 Kaynak: AA
Adıyaman'da tütün kurutmak için kullanılan tentenin çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinin terasında tütün kurutmak için özel olarak yaptırdıkları tenteye, tütün asmak isteyen Şehriban, Songül ve Mahmut Ocak, tentenin çökmesi sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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