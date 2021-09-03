Üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki kız öldü! Babası ve amcası olayla ilgili gözaltına alındı - Son Dakika

Dün öğle saatlerinde Şıhmaksut Mahallesi'nde iddiaya göre Filistin uyruklu Amara Dwla üzerine dökülen tinerin alev almasıyla yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunda yanıklar oluşan Dwla, çığlıklarına koşan yakınlarının çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Amara Dwla, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABASI VE AMCASI GÖZALTINDA

Olayın ardından çalışma başlatan polis, hayatını kaybeden Amara Dwla'nın yakılmış olma ihtimali üzerine baba Mohammad Dwla ile ismi öğrenilmeyen amcasını gözaltına aldı. Emniyete götürülen ve suçlamaları kabul etmeyen baba ve amcanın sorgusu sürüyor.