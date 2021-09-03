Üye Girişi
Üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki kız öldü! Babası ve amcası olayla ilgili gözaltına alındı - Son Dakika

Üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki kız öldü! Babası ve amcası olayla ilgili gözaltına alındı

03.09.2021 14:56
Üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki kız öldü! Babası ve amcası olayla ilgili gözaltına alındı, System.String[]

Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev almasıyla vücudunun büyük bölümü yanan 13 yaşındaki Filistin uyruklu Amara Dwla, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili olarak kızın babası ve amcasını gözaltına aldı.

Dün öğle saatlerinde Şıhmaksut Mahallesi'nde iddiaya göre Filistin uyruklu Amara Dwla üzerine dökülen tinerin alev almasıyla yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunda yanıklar oluşan Dwla, çığlıklarına koşan yakınlarının çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Amara Dwla, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABASI VE AMCASI GÖZALTINDA

Olayın ardından çalışma başlatan polis, hayatını kaybeden Amara Dwla'nın yakılmış olma ihtimali üzerine baba Mohammad Dwla ile ismi öğrenilmeyen amcasını gözaltına aldı. Emniyete götürülen ve suçlamaları kabul etmeyen baba ve amcanın sorgusu sürüyor.

Üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki kız öldü! Babası ve amcası olayla ilgili gözaltına alındı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Filistin, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki kız öldü! Babası ve amcası olayla ilgili gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Av yasağı sonrası balıklar tezgahlarda yerini aldı! Levrek150, çipura 60 liradan satılıyor 14:57 Av yasağı sonrası balıklar tezgahlarda yerini aldı! Levrek150, çipura 60 liradan satılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımızı tebrik etti 14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımızı tebrik etti 16 yaşındaki genç, takla atan araçta yanarak can verdi 14:37 16 yaşındaki genç, takla atan araçta yanarak can verdi
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti 14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız 14:09 Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı 13:49 Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı 13:11 Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu 12:31 Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
14:56 Üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki kız öldü! Babası ve amcası olayla ilgili gözaltına alındı
14:53 Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde slogan atıp gerginlik çıkaran 4 kişiye para cezası verildi
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'yı yenen A Milli Erkek Voleybol Takımımızı tebrik etti
14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti
14:14 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi
14:08 La Casa de Papel'in 5. sezonun ilk yarısı yayınlandı
14:06 Fenerbahçe'den ayrılan Faslı sağ bek Nabil Dirar, Kasımpaşa ile anlaştı
13:48 Son dakika! Hafif ticari araç, yolcu dolu otobüs durağına girdi: 1 ölü, 7 yaralı
13:43 Sevenler sonunda kavuşacak! Kolpaçino hayranı olan dünya yıldızı Pjanic'e, Şafak Sezer'den ev daveti!
13:20 Siyah-Beyazlılar, Ljajic ile sözleşmeyi feshetti! Sırp futbolcu, Pjanic için giderayak kolaylık sağladı
Sarı-Lacivertliler'de kale alarm veriyor! Milli Takım'a giden Berke sakatlandı Sarı-Lacivertliler'de kale alarm veriyor! Milli Takım'a giden Berke sakatlandı         
15:08
Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde slogan atıp gerginlik çıkaran 4 kişiye para cezası verildi Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde slogan atıp gerginlik çıkaran 4 kişiye para cezası verildi         
14:54
Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı! 15 liraya satılırken fiyatı 30 liraya çıktı. Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı! 15 liraya satılırken fiyatı 30 liraya çıktı.         
14:43
1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı 1 milyar liralık kripto para dolandırıcılığı iddiasında ses kaydı ve yazışmalar ortaya çıktı         
14:27
18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi         
14:14
Ata tohumundan üretilen domateslerin her biri 1 kilo ağırlığına geliyor Ata tohumundan üretilen domateslerin her biri 1 kilo ağırlığına geliyor         
14:03
Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler Nehirde boğulan gencin son anları kayda alınmış! İşte o görüntüler         
13:30
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti         
12:35
Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı         
12:24
27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş         
12:14
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar         
10:42
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 15:13:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki kız öldü! Babası ve amcası olayla ilgili gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement