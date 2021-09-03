ÜZERİNE TİNER DÖKÜLEN FİLİSTİNLİ KIZ ÖLDÜ, BABASI VE AMCASI GÖZALTINDA - Son Dakika

ŞANLIURFA'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu vücudunun büyük bölümü yanan Filistin uyruklu Amara Dwla (13), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili olarak kızın babası ve amcasını gözaltına aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şıhmaksut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Filistin uyruklu Amara Dwla üzerine dökülen tinerin alev almasıyla yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Dwla, çığlıklarına koşan yakınlarının çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Amara Dwla, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis, hayatını kaybeden Amara Dwla'nın yakılmış olma ihtimali üzerine baba Mohammad Dwla ile ismi öğrenilmeyen amcasını gözaltına aldı. Emniyete götürülen ve suçlamaları kabul etmeyen baba ve amcanın sorgusu sürüyor.