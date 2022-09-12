Olay, dün saat 13.00 sıralarında Akkaya Orman İşletme Şefliği'nin deposunda meydana geldi. Orman işçisi Umut Durakçı, kamyondan tomruk indirirken dengesini kaybederek yere düştü. Taşıdığı tomruklar üzerine düşen Durakçı, ağır yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Durakçı'yı ambulansla Feke Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Durakçı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durakçı'nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÜZERİNE TOMRUK DEVRİLEN ORMAN İŞÇİSİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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