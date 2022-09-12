ÜZERİNE TOMRUK DEVRİLEN ORMAN İŞÇİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

ADANA'nın Feke ilçesinde taşıdığı tomrukların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden orman işçisi Umut Durakçı (36), toprağa verildi.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Akkaya Orman İşletme Şefliği'nin deposunda meydana geldi. Orman işçisi Umut Durakçı, kamyondan tomruk indirirken dengesini kaybederek yere düştü. Taşıdığı tomruklar üzerine düşen Durakçı, ağır yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Durakçı'yı ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durakçı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durakçı'nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Durakçı'nın otopsisi yapılan cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Durakçı, götürüldüğü Ağlıboğaz Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
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