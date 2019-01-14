Üzerine Tomruk Düşen İşçi Ağır Yaralandı
1 saat önce
Denizli'nin Çameli ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi ağır yaralandı.
Denizli
'nin Çameli
ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elmalı
Mahallesi'nde orman işçisi olarak çalışan Bayram Gök'ün üzerine Kepir mevkisinde kesim sırasında tomruk düştü.
Orman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Engebeli ve dağlık arazide Gök'e ulaşarak ilk müdahaleyi yapan ekipler, yaralı işçiyi sedye ile ambulansa taşıdı.
Omzunda ve kaburgasında kırıklar olduğu öğrenilen Gök, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Evli ve 1 çocuk babası olan Gök'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:49 Kaynak: AA
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