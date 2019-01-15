Son Dakika Haberleri: Üzerine Tomruk Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Üzerine Tomruk Düşen İşçi Ağır Yaralandı

26 dakika önce

- Üzerine tomruk düşen işçi ağır yaralandı Olay yerinden detay görüntü Yaralı işçiye sağlık görevlilerinin müdahalesi Üzerine tomruk düşen işçi ağır yaralandı Denizli'nin Çameli ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi ağır yaralandı.

- Üzerine tomruk düşen işçi ağır yaralandı
Olay yerinden detay görüntü
Yaralı işçiye sağlık görevlilerinin müdahalesi Üzerine tomruk düşen işçi ağır yaralandı
Denizli'nin Çameli ilçesinde üzerine tomruk düşen orman işçisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elmalı Mahallesi'nde orman işçisi olarak çalışan Bayram Gök'ün üzerine Kepir mevkisinde kesim sırasında tomruk düştü.

Orman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Engebeli ve dağlık arazide Gök'e ulaşarak ilk müdahaleyi yapan ekipler, yaralı işçiyi sedye ile ambulansa taşıdı.

Omzunda ve kaburgasında kırıklar olduğu öğrenilen Gök, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Gök'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:21 Kaynak: AA

Çameli, Denizli, İşçi, 3. Sayfa
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