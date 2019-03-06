Son Dakika Haberleri: Üzerine Tomruk Düşen İşçi Ölümden Döndü

Üzerine Tomruk Düşen İşçi Ölümden Döndü

1 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde üzerine tomruk devrilen bir işçi ölümden döndü.

Üzerine Tomruk Düşen İşçi Ölümden Döndü, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde üzerine tomruk devrilen bir işçi ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay Yenice ilçesinde bulunan Değirmenönü tomruk deposunda meydana geldi. İddiaya göre kamyonda yüklü tomrukların boşaltılması için araçtaki palaskayı çözen Fikri İncebacak isimli işçi üzerine devrilen tomruğun altında kaldı. Tomruğun altında kalan gencin imdadına arkadaşları yetişti. Bir anlık refleksle kendini geri atan işçi ölümden dönerken kazayı bacaklarında meydana gelen kırıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:37 Kaynak: İHA

Karabük, Yenice, İşçi, 3. Sayfa
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