Üzerine tomruk düşen tır sürücüsü yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine tomruk düşen tır sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:34 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine tomruk düşen tır sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.M. (50) Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde tır dorsesinde bulunan tomrukların halatını çözmeye çalıştı.
Bu sırada tomrukların bir kısmı A.M'nin üzerine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
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