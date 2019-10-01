Son Dakika Haberleri: Üzerine tomruk düşen tır sürücüsü yaralandı
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Üzerine tomruk düşen tır sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine tomruk düşen tır sürücüsü yaralandı.

Üzerine tomruk düşen tır sürücüsü yaralandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine tomruk düşen tır sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.M. (50) Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde tır dorsesinde bulunan tomrukların halatını çözmeye çalıştı.

Bu sırada tomrukların bir kısmı A.M'nin üzerine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:34 Kaynak: AA
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