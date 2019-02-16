Üzerine Tomruk Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde üzerine tomruk düşen vatandaş hayatını kaybetti.
Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde üzerine tomruk düşen vatandaş hayatını kaybetti.
Olay, Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi
ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Soyalp isimli bir kişi tomruk yüklediği sırada üzerine tomruk düştü. Soyalp feci kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:36 Kaynak: İHA
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