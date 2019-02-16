Son Dakika Haberleri: Üzerine Tomruk Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti

Üzerine Tomruk Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde üzerine tomruk düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Üzerine Tomruk Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde üzerine tomruk düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Soyalp isimli bir kişi tomruk yüklediği sırada üzerine tomruk düştü. Soyalp feci kaza sonrasında olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:36 Kaynak: İHA

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