MUĞLA Üzerine uzandığı motosikleti tek eliyle kullanan sürücü yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Üzerine uzandığı motosikleti tek eliyle kullanan sürücü yürekleri ağza getirdi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde motosikletinin üzerine uzanıp, tek elle kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki toplarken, polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Fethiye- Antalya karayolunda plakasız motosikletin sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, seyir halindeki motosikletin üzerine uzanıp, sol elini sarkıtan, sağ eli ile motosikleti kullanan sürücünün yoğun trafikte sık sık şerit değiştirip, kamyon ve tankerleri bile sollayarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bazı araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler şaşkınlık yaşarken, Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.