Üzerine Vinç Devrilen İşçi Ağır Yaralandı
1 saat önce
Denizli'nin Honaz ilçesinde, mermer fabrikasında üzerine vinç devrilen işçi ağır yaralandı.
Denizli
'nin Honaz
ilçesinde, mermer fabrikasında üzerine vinç devrilen işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kocabaş
Mahallesi'nde bulunan bir mermer fabrikasında ham mermer taşıyan vinç, işçilerden İbrahim Duran
'ın (32) üzerine devrildi.
Sağ bacağı vincin altında kalan Duran, ağır yaralandı.
Fabrikadaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
görevlilerince yaklaşık yarım saatlik çalışmayla vincin altından çıkartılan Duran, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:29 Kaynak: AA
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