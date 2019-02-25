Üzerine Vinç Sepeti Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Uşak'ta bir inşaatta çalışan işçi, üzerine düşen vinç sepeti sebebiyle hayatını kaybetti.
Uşak
'ta bir inşaatta çalışan işçi, üzerine düşen vinç sepeti sebebiyle hayatını kaybetti.
Olay, Uşak merkez Kemalöz Mahallesi Korupark civarındaki bir inşaatta, öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın üst katlarına tuğla çeken vincin sepeti koparak aşağıda bulunan inşaatta çalıştığı öğrenilen Murat Saklanan'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan işçi Uşak Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi Murat Saklanan hayatını kaybetti. Polis
olayla ilgili tahkikat başlattı. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:28 Kaynak: İHA
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