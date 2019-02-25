Son Dakika Haberleri: Üzerine Vinç Sepeti Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Üzerine Vinç Sepeti Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Uşak'ta bir inşaatta çalışan işçi, üzerine düşen vinç sepeti sebebiyle hayatını kaybetti.

Üzerine Vinç Sepeti Düşen İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Uşak'ta bir inşaatta çalışan işçi, üzerine düşen vinç sepeti sebebiyle hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkez Kemalöz Mahallesi Korupark civarındaki bir inşaatta, öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın üst katlarına tuğla çeken vincin sepeti koparak aşağıda bulunan inşaatta çalıştığı öğrenilen Murat Saklanan'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan işçi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi Murat Saklanan hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:28 Kaynak: İHA

Uşak, İşçi, 3. Sayfa
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