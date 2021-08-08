Üzerine yanan ağaç düşen orman görevlisi, Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'da yanan ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan orman görevlisinin Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Muğla/Merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Arama Kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yangınla mücadelede fedakarca görev yapan ve bu elim kazada yaralanan orman görevlimize acil şifalar diliyoruz" denildi.