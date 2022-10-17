Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu Köyünde aniden bastıran yağmur yağışıyla birlikte yıldırımlar düşmeye başladı. Bu esnada ikametin bahçesinde bulunan Selim Arslan 'a ait 100'a yakın küçükbaş hayvanın üstüne yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu bahçede bulunan hayvanlardan 78'i telef olurken 3 küçükbaş hayvan ise yaralandı. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Selim Arslan, küçükbaş hayvanlarının hareketsiz bir şekilde yerde görünce adeta şoka girdi. Oldukça mağdur olduğunu ve hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Arslan, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: İHA

Selim Arslan, Adıyaman, 3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yıldırımın üstüne düştüğü 78 hayvan telef oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.