Son Dakika Haberleri: Üzerine yıldırım düşen çocuk kurtarılamadı
Son Dakika 3. Sayfa Üzerine yıldırım düşen çocuk kurtarılamadı

Üzerine yıldırım düşen çocuk kurtarılamadı

1 saat önce

Siirt'te üzerine yıldırım düşen 12 yaşındaki Abdullah Saban, hayatını kaybetti.

Üzerine yıldırım düşen çocuk kurtarılamadı, System.String[]

Siirt'te üzerine yıldırım düşen 12 yaşındaki Abdullah Saban, hayatını kaybetti.


Olay, Siirt'in Şirvan ilçesi Cevizlik köyü Bombat mezrasında meydana geldi. Evinin bahçesinde oyun oynayan Abdullah Saban'ın üzerine yıldırım isabet etti. Hastaneye kaldırılan Saban, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merdiven altı kürtaj, genç kadını canından ediyordu
Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya'dan gelen mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 11 yaralı Rusya'da altın madenine ait baraj çöktü: 15 ölü Yasemin'i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:24:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerine yıldırım düşen çocuk kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]