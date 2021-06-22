Üzerine yıldırım düştü, 36 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

KARS'ın Digor ilçesinde üzerine yıldırım düşen Mehmet Buldu (28), tedavi gördüğü hastanede 36 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Digor ilçesi Bacalı köyünde 17 Mayıs'ta, traktörle köyün çevresindeki tarlaları kontrol eden Mehmet Buldu, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Buldu, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kez duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırılan Mehmet Buldu, 36 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.Oğullarının ölüm haberini alan aile, büyük üzüntü yaşadı. Ailesi tarafından morgdan alınıp Bacalı köyüne götürülen Mehmet Buldu'nun cenazesi, öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.